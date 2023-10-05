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16:30, 5 октября 2023 года В Орле возбудили уголовное дело по факту пожара в ресторане "Царев Брод" Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле возбуждено уголовное дело по факту пожара в ресторане "Царев Брод". ЧП произошло 5 сентября – выгорело два этажа здания.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, до пожара в помещении шли газосварочные работы.

"Причиной возникновения пожара явилось загорание материалов от искр, пламени газового резака, либо в результате прогрева демонтируемых металлических конструкций шахты лифта при проведении указанных работ, которые выполнялись сотрудниками субподрядной организации с нарушением действующих строительных норм и правил", – сообщили в ведомстве. Ущерб превысил 800 тысяч рублей.



Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Расследование продолжается.





Артем Ежаков



