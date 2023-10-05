В Орле возбудили уголовное дело по факту пожара в ресторане "Царев Брод"
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле возбуждено уголовное дело по факту пожара в ресторане "Царев Брод". ЧП произошло 5 сентября – выгорело два этажа здания.
Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, до пожара в помещении шли газосварочные работы.
"Причиной возникновения пожара явилось загорание материалов от искр, пламени газового резака, либо в результате прогрева демонтируемых металлических конструкций шахты лифта при проведении указанных работ, которые выполнялись сотрудниками субподрядной организации с нарушением действующих строительных норм и правил", – сообщили в ведомстве.
Ущерб превысил 800 тысяч рублей.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Расследование продолжается.