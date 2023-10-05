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18:00, 5 октября 2023 года Ряд районов Орловщины рискует не освоить средства по социальным контрактам Вопрос обсудили на совещании в обладминистрации.



Фото: архив "Вести-Орел"

На совещании с главами муниципальных образований 5 октября замечания получили практически все главы районов, кроме Новосильского, Свердловского и Урицкого. Остальные – на грани провала.



Речь идет о социальном контракте – не успевают освоить выделенные деньги. Одна из причин тому – большие доходы у орловцев, поэтому было озвучено предложение внести коррективы в условия предоставления соцконтракта.



Напомним, что на соцконтракт вправе претендовать малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.





