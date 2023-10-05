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19:30, 5 октября 2023 года На Орловщине завершают дворовой ремонт План текущего года выполнен, продолжаются приемки.



Фото: архив "Вести-Орел"

План дворового ремонта в Орловской области на текущий год выполнен. Отремонтирована 91 территория, 83 из которых приняты, по остальным идет приемка. За качеством работ следят сами жители – действует программа "Народная приемка".

"Все существующие возможности для благоустройства наших городов и районов используем максимально. Только в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" почти миллиард рублей направлен на благоустройство дворов и общественных территорий", – сообщил губернатор Андрей Клычков. В этом году на ремонт были привлечены дополнительные средства – 300 миллионов рублей. На них приводят в порядок 39 дворов в Орле. Окончание этих работ планируется к 1 декабря.





Артем Ежаков



