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19:00, 5 октября 2023 года Орловские школьники примерили на себя профессию учителя В учебных учреждениях прошел традиционный день самоуправления.





Фото: архив "Вести-Орел"

Хорошей и давней традицией стало устраивать в День учителя день самоуправления. В большинстве школ их роли на себя примерили старшеклассники, дав отдохнуть своим наставникам. Ребята подготовились заранее и с полной уверенностью в своих силах провели для ребят из начальных классов уроки. Не исключением стала и школа №11. Здесь побывала съемочная группа ГТРК "Орел".





Антон Сорокин



