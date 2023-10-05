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20:00, 5 октября 2023 года В Орле передали в суд дело о многомиллионном сокрытии налогов Обвинение предъявлено гендиректору строительной компании.



Фото: архив "Вести-Орел"

Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении гендиректора ООО "СтилТрейд". Ему вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму более 5,9 миллиона рублей.



По данным СУ СК и прокуратуры, обвиняемый, зная о наличии у организации долга по налогам, сборам и страховым выплатам, скрыл деньги организации, выведя их на другие счета.





Артем Ежаков



