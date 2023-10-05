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17:30, 5 октября 2023 года В Орле приступили к подаче тепла потребителям ТЭЦ Об этом сообщили в ПАО "Квадра".
Фото: архив "Вести-Орел"
5 октября в Орле указом мэра Юрия Парахина начался отопительный сезон. В пресс-службе ПАО "Квадра" сообщили, что специалисты приступили к подаче тепла объектам соцкультбыта и жилого фонда в зоне теплоснабжения Орловской ТЭЦ.
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