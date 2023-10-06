Орловские шашисты стали призерами всероссийских соревнований
Игры прошли в Подмосковье.
Фото: "Шашки в Орле". На снимке Владислав Ивкин
В Подмосковье состоялись чемпионат России по русским шашкам, первенство России по стоклеточным шашкам и Всероссийские соревнования памяти Романа Климашева. Орловские шашисты достойно представили регион.
Егор Соловьев выиграл серебро первенства России по стоклеточным шашкам в классической программе среди юношей до 11 лет. Владислав Ивкин – второй среди юношей до 14 лет в молниеносной программе всероссийских соревнований.