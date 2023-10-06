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5:00, 6 октября 2023 года В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента Они призваны унифицировать подход к проведению выборов на всех уровнях власти.



Фото: архив "Вести-Орел"

На рассмотрение депутатов ГД РФ внесли поправки в закон о выборах президента страны, которые призваны унифицировать подход к проведению выборов на всех уровнях власти. Об этом сообщает "Российская газета". "Это точечная донастройка системы, которая была необходима", – сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Подчеркивается, что никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве не предлагается. Уточняется, сто в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность письменно представить в избирком сведения о ней. Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитматериалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (сейчас предел составляет 100 рублей).



Выборы президента страны должны состояться в марте 2024-го года.





Артем Ежаков



