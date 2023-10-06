В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента
Они призваны унифицировать подход к проведению выборов на всех уровнях власти.
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На рассмотрение депутатов ГД РФ внесли поправки в закон о выборах президента страны, которые призваны унифицировать подход к проведению выборов на всех уровнях власти. Об этом сообщает"Российская газета".
"Это точечная донастройка системы, которая была необходима", – сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Подчеркивается, что никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве не предлагается. Уточняется, сто в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность письменно представить в избирком сведения о ней. Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитматериалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (сейчас предел составляет 100 рублей).
Выборы президента страны должны состояться в марте 2024-го года.