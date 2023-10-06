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3:00, 6 октября 2023 года Новую систему высшего образования в России внедрят в 2025 году Пилотный проект по переходу стартовал.



Фото: архив "Вести-Орел"

Новая система высшего образования будет внедрена с 1 сентября 2025-го года. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании комитета по науке и высшему образованию в ГД РФ. Его слова приводит "Российская газета". До этого времени сформируют макет новой системы и утвердят обновленные образовательные стандарты.



Новая система подразумевает, что на смену традиционным бакалавриату, специалитету и магистратуре придут новые уровни образования – базовое и специализированное высшее.



Пилотный проект по переходу стартовал.





Артем Ежаков



