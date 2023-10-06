Орловским предпринимателям звонят лже-сотрудники Роспотребнадзора

В региональное управление Роспотребнадзора поступает информация от орловских предпринимателей о неизвестных, которые навязывают им комплекты нормативно-правовой литературы для "уголков потребителя".
Звонящие представляются сотрудниками Роспотребнадзора и сообщают о том, что в отношении бизнесменов запланированы проверки. Для исключения выявления нарушений предпринимателям предлагают купить упомянутый комплект, который доставит курьер.
Роспотребнадзор не продает такую литературу. Специалисты призывают граждан быть внимательнее и в случае таких звонков информировать правоохранительные органы.