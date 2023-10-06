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1:30, 6 октября 2023 года Орловским предпринимателям звонят лже-сотрудники Роспотребнадзора Бизнесменам навязывают комплекты нормативно-правовой литературы.



Фото: архив "Вести-Орел"

В региональное управление Роспотребнадзора поступает информация от орловских предпринимателей о неизвестных, которые навязывают им комплекты нормативно-правовой литературы для "уголков потребителя".



Звонящие представляются сотрудниками Роспотребнадзора и сообщают о том, что в отношении бизнесменов запланированы проверки. Для исключения выявления нарушений предпринимателям предлагают купить упомянутый комплект, который доставит курьер.



Роспотребнадзор не продает такую литературу. Специалисты призывают граждан быть внимательнее и в случае таких звонков информировать правоохранительные органы.





Артем Ежаков



