Орловский священник поучаствовал в федеральном семинаре-практикуме «Я — региональный наставник»
Мероприятие прошло в Сочи.
Фото: Орловская митрополия
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со 2 по 5 октября в городе Сочи прошел Всероссийский семинар-практикум «Я — региональный наставник».
От Орловской епархии в семинаре участвовал руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей Артемий Торопов. Как сообщили в орловской митрополии, работа участников курсов прошла в интерактивном формате. Для них организовали тренинги и практикумы.