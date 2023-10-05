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15:30, 5 октября 2023 года

Орловские дороги начали готовить к зиме

На дорогах заливают швы.


«Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» к зиме готовит не только технику, но и дороги. Одно из традиционных мероприятий — заливка швов асфальтобетонной смесью.

Работы развернулись по обе стороны Красного моста — на ул. Гостиной и ул. Московской, где трудятся по две бригады сотрудников. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас отфрезеровано около 2,2 тыс. кв. м полотна, также будет выполнена заливка межрельсового пространства и уложена смесь до границ Красного моста.

В работах задействованы два компрессора, два погрузчика и самосвал, который забирает вырубку.


Александра Бахтина
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