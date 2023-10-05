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14:00, 5 октября 2023 года В Орле открылась книжная выставка ко Дню гражданской обороны Экспозиция представлена в областной библиотеке им. И.А. Бунина.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле открылась книжная выставка ко Дню гражданской обороны. Она начала принимать гостей 4 октября в областной библиотеке им. И.А. Бунина и будет работать в течение двух недель. Как сообщает МЧС России по Орловской области, сотрудники библиотеки совместно с ведомством сделали книжную подборку, которая включила в себя справочники, исторические очерки, научную литературу, учебные пособия, фотоальбомы, энциклопедии на тему развития гражданской обороны.



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Александра Бахтина



