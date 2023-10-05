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13:00, 5 октября 2023 года В Орле начали менять асфальт с двух сторон от Красного моста Работники Спецавтобазы сняли старый слой напротив "Торговых рядов" и Цума.





В Орле продолжается реконструкция Красного моста. Начали менять полотно с двух сторон от переправы. Работники Спецавтобазы сняли старый слой напротив "Торговых рядов" и Цума.



Уже залит основной объем железобетонной плиты пролетного строения. Скоро на объект выйдут специалисты по монтажу трамвайных путей, которые за две – три недели соединят их с обеих сторон.









Александра Бахтина



