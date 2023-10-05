В Орловском драматическом театре им Тургенева открытие сезона

Публике представили постановку по пьесе Александра Островского.

История, актуальная во все времена - в драматическом театре им Тургенева открытие сезона.



Публике представили постановку по пьесе Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты".

Режиссер из Санкт-Петербурга Татьяна Дремова сохранила суть произведения, адаптировав комедию к современным реалиям. Мы побывали на репетиции и приоткроем вам несколько секретов.

Мария Семак о том, почему сегодня вечером стоит пойти в театр.