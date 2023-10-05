В Орловском драматическом театре им Тургенева открытие сезона
Публике представили постановку по пьесе Александра Островского.
История, актуальная во все времена - в драматическом театре им Тургенева открытие сезона.
Публике представили постановку по пьесе Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты".Режиссер из Санкт-Петербурга Татьяна Дремова сохранила суть произведения, адаптировав комедию к современным реалиям. Мы побывали на репетиции и приоткроем вам несколько секретов. Мария Семак о том, почему сегодня вечером стоит пойти в театр.