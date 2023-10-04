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20:12, 4 октября 2023 года Андрей Клычков призвал досрочно начать отопительный сезон в муниципалитетах Первыми батареи всегда нагреваются на объектах соцкультбыта.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Андрей Клычков в социальных сетях сообщил, что регдепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения подписал документы о начале отопительного сезона в Орловской области.

"Знаю, что главы нескольких муниципальных образований тоже подписали такие документы. Обращаюсь к остальным. Уважаемые коллеги, прошу вас в связи с грядущим похолоданием и снижением среднесуточной температуры досрочно начать отопительный сезон на территории региона", – заявил глава региона. Андрей Клычков поручил департаменту ЖКХ взять под личный контроль своевременное начала отопительного сезона.



Первыми батареи всегда нагреваются на объектах соцкультбыта – это школы, детсады, больницы и так далее. Следом подключают жилой фонд.



Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, включение отопления происходит после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже восьми градусов тепла. На Орловщине последние годы батареи теплеют раньше наступления этого условия.





