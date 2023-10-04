В Орле чествовали лучших учителей региона

На сцене Орловского государственного института культуры в преддверии профессионального праздника чествовали лучших учителей. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Звание "Почетный работник сферы образования РФ" присвоено старшему методисту Дворца пионеров и школьников имени Гагарина Ольге Калюжной и начальнику отдела образования администрации Шаблыкинского района Наталье Смоляковой.
Также вручили знаки "Почетный наставник" и сертификаты победителей конкурсного отбора на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности, ряд других наград.