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19:30, 4 октября 2023 года

В Орле чествовали лучших учителей региона

Торжественная церемония прошла 4 октября.

Фото: портал правительства Орловской области

На сцене Орловского государственного института культуры в преддверии профессионального праздника чествовали лучших учителей. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Звание "Почетный работник сферы образования РФ" присвоено старшему методисту Дворца пионеров и школьников имени Гагарина Ольге Калюжной и начальнику отдела образования администрации Шаблыкинского района Наталье Смоляковой.

Также вручили знаки "Почетный наставник" и сертификаты победителей конкурсного отбора на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности, ряд других наград.

День учителя отметят 5 октября.




Артем Ежаков
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