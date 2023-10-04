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20:20, 4 октября 2023 года На Орловщине проходит патриотический слет "Путь героя" Он собрал студентов из Волгограда и Чебоксар, из Твери и Воронежа, с Поволжья и Урала.







17 команд, почти две сотни участников и пять дней соревнований – На Орловщине проходит первый патриотический слет "Путь героя". Он собрал студентов президентской академии из Волгограда и Чебоксар, из Твери и Воронежа, с Поволжья и Урала.



Мероприятие идет в формате военно-патриотических игр. Студенты будут не только демонстрировать свои навыки. В планах также практическое обучение. Преподавать будут участники СВО. Программа тренировок обширная – начиная от работы с БПЛА до тактической медицины и инженерных мероприятий.





Ирина Костина



