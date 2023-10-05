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23:00, 4 октября 2023 года Районные медучреждения Орловской области пополнились восемью специалистами Их поддержат в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".



Фото: архив "Вести-Орел"

Департамент здравоохранения Орловской области объявил о пополнении районных медучреждений восемью специалистами. Господдержку в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" еще три врача из Мценской районной больницы и пять фельдшеров из Покровского, Глазуновского, Шаблыкинского, Ливенского и Свердловского районов.



В этом году в рамках программ районные больницы готовы принять 21 врача и 19 фельдшеров.





Артем Ежаков



