Районные медучреждения Орловской области пополнились восемью специалистами
Их поддержат в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Фото: архив "Вести-Орел"
Департамент здравоохранения Орловской области объявил о пополнении районных медучреждений восемью специалистами. Господдержку в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" еще три врача из Мценской районной больницы и пять фельдшеров из Покровского, Глазуновского, Шаблыкинского, Ливенского и Свердловского районов.
В этом году в рамках программ районные больницы готовы принять 21 врача и 19 фельдшеров.