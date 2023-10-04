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16:30, 4 октября 2023 года Орловским педагогам напомнили о праве на досрочную пенсию Для этого нужно соблюсти ряд условий.



Фото: архив "Вести-Орел"

Отделение СФР по Орловской области напоминает педагогам о праве на досрочную пенсию. Для этого нужно иметь не менее 25 лет педагогического стажа работы в государственных и муниципальных учреждениях для детей и требуемое количество пенсионных коэффициентов, а также должность и учреждение должны соответствовать спискам, которые утверждены постановлениями правительства. Еще нужно быть оформленным на полную ставку.



Право на досрочную страховую пенсию по старости является отложенным. Чтобы ее назначили, нужно подать электронное заявление на "Госуслугах" или обратиться в клиентскую службу СФР.





Артем Ежаков



