Орловский педагог победил в конкурсе «Серафимовский учитель»
Наградили учителя начальных классов.
Фото: Орловская митрополия
Учитель начальных классов и ОРКСЭ гимназии № 19 города Орла Ксения Азеева стала победителем педагогического конкурса «Серафимовский учитель — 2022-2023» и лауреатом премии Фонда преподобного Серафима Саровского. Диплом победителя Ксении Владимировне вручили в Серафимо-Дивеевском монастыре.
Как сообщает орловская митрополия, в этом году на конкурс подано рекордное количество заявок — 1003. Участники представляли 61 регион России.