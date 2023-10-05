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9:00, 5 октября 2023 года Андрей Клычков поздравил учителей с профессиональным праздником 5 октября в стране отмечается День учителя.





Уважаемые педагоги, ветераны образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!



В 2023 году мы встречаем его под знаком Года педагога и наставника. Это ещё одно наглядное подтверждение особого внимания государства к современной школе и российскому учителю, к его фундаментальной роли в становлении новых поколений россиян, в сохранении и передаче им традиционных ценностей нашего общества.



В учреждениях общего образования Орловской области трудятся почти 14 тысяч педагогических работников. Эффективно выстроена система повышения квалификации учителей, большое внимание отводится научно-методическому сопровождению педагогических кадров, развитию конкурсного движения педагогов. За последние годы более чем в полтора раза увеличились бюджетные ассигнования на сферу образования, последовательно принимаются меры по укреплению престижа профессии учителя и социального статуса педагога, развивается система поддержки учителей-новаторов, лучших образовательных организаций, действуют меры поддержки молодых педагогов, учителей, работающих в сельской местности. Регион является активным участником национальных проектов «Образование» и «Демография». За период их реализации материально-техническую базу обновила каждая вторая школа, ведётся строительство и проектируются новые здания образовательных организаций. В образовательную среду активно внедряются цифровые технологии. Информатизация несомненно оказывает сильнейшее воздействие на современное общество и систему образования, на формирование личности ребёнка. И всё же именно учитель остаётся центральным звеном неустанной созидательной работы школы, генератором образовательного процесса, патриотического, духовно-нравственного воспитания юношества.



Это именно вы, уважаемые учителя, воспитали героев нашего времени – защитников Отечества, которые сегодня доблестно сражаются с врагом на огневых рубежах специальной военной операции.



Спасибо за ваш неизменный патриотизм, за то, что с честью несёте гордое звание российского учителя, прививаете детям любовь к Родине, к нашему героическому Орловскому краю, готовите подрастающее поколение к решению сложных жизненных задач. Благодарю вас за поддержку, неравнодушие и открытые сердца, за ваш высокий профессионализм и неустанную работу над собой. Вы – пример для ваших учеников. Уверен: равняясь на вас, они вырастут достойными гражданами великой России.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости от профессиональных достижений и от успехов ваших учеников. Благополучия, счастья, мира и добра вам, дорогие учителя! С праздником!





Александра Бахтина



