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11:00, 4 октября 2023 года Орловец оформил на коллегу кредит и украл деньги Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Кромском районе полицейские установили подозреваемых в краже денег с банковского счета 56-летней женщины. Как сообщили в областном УМВД, потерпевшая оставила телефон на работе, где его нашел 30-летний коллега орловчанки.



Как следует из материалов дела, мужчина оформил с телефона кредит и вывел полученные деньги себе на счет. Ущерб составил 740 тысяч рублей.



Суда фигурант ждет под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



