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8:30, 5 октября 2023 года В Орле для участников СВО собрали три мешка одежды Вещи передали в Луганскую область.



Фото: Группа в ВК "Центр нужных вещей "В добрые руки"

Центр нужных вещей "В добрые руки" собрал и передал участникам СВО 3 мешка одежды. Вещи военные будут перешивать для носилок и утепления блиндажей.



Как сообщили сотрудники центра нашему корреспонденту, сейчас так же ведется набор вещей для фронта. Подойдут старые простыни, свитеры и мужские вещи.



А так же к отправке готовятся еще больше 10 мешков.







Александра Бахтина



