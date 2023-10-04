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17:00, 4 октября 2023 года

В октябре орловский тубдиспансер отметит вековой юбилей

Медучреждение оснащено современным оборудованием, а коллектив составляют квалифицированные специалисты.



В октябре областному противотуберкулезному диспансеру исполнится 100 лет. Туберкулез – одна из древнейших болезней. Ее находили на останках мумий древнего Египта, в Вавилоне, упоминали в рукописях древнего Китая.

Самый распространенный метод диагностики туберкулеза – рентген. Он был открыт в 1895 году. Уже в 1924 году в Орловской области уже были три рентгенаппарата, а спустя 10 лет – 24 кабинет рентген-исследований.

Практически все рентгеновские аппараты и флюорографы сегодня цифровые. Доза излучения, получаемая при исследовании, снизилась в 30 раз, и равна недельному пребыванию человека под солнцем. Их активно используют для профилактики и раннего выявления туберкулеза. Сейчас рентгенологи видят изображение легких на мониторе компьютера уже во время исследования.

Также по дорогам области колесят два передвижных флюорографа. Современная диагностика позволила выявлять и лечить туберкулез на ранней стадии. Поэтому и смертность от него за последние четверть века снизилась в 10 раз.


Елена Литинская
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