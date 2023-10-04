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20:00, 4 октября 2023 года

Орловский завод по переработке крупы расширит производство

На это планируют потратить порядка 200 миллионов рублей.



"Центральная крупяная компания" свою работу начала в 2015-м году и стала первым резидентом индустриального парка "Зеленая роща". Сейчас здесь трудятся 360 сотрудников, а мощность позволяет перерабатывать до 45 тысяч тонн зерна гречихи и овса в год.

В 2023-м году курс взяли на производство гречневых хлопьев – процесс приготовления сокращается, а полезные свойства культуры остаются. Закупили новое оборудование российского и корейского производства.

Сейчас зернохранилище вмещает 15 тысяч тонн гречихи и 7 тысяч тонн других культур. В 2024-м году эту цифру планируют увеличить.

На расширение потратить планируют порядка 200 миллионов рублей.


Юлия Опанасюк
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