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20:00, 4 октября 2023 года Орловский завод по переработке крупы расширит производство На это планируют потратить порядка 200 миллионов рублей.







"Центральная крупяная компания" свою работу начала в 2015-м году и стала первым резидентом индустриального парка "Зеленая роща". Сейчас здесь трудятся 360 сотрудников, а мощность позволяет перерабатывать до 45 тысяч тонн зерна гречихи и овса в год.



В 2023-м году курс взяли на производство гречневых хлопьев – процесс приготовления сокращается, а полезные свойства культуры остаются. Закупили новое оборудование российского и корейского производства.



Сейчас зернохранилище вмещает 15 тысяч тонн гречихи и 7 тысяч тонн других культур. В 2024-м году эту цифру планируют увеличить.



На расширение потратить планируют порядка 200 миллионов рублей.





Юлия Опанасюк



