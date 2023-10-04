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15:00, 4 октября 2023 года Орловская область улучшила систему оповещения Сирены звучали в режиме проверки утром 4 октября.







Сегодня по всей стране звучали сирены и громкоговорители. Это была масштабная отработка и проверка систем оповещения.



В прошлом году сигнал донесся не до всех жителей Орловщины. В этом ситуацию исправили установкой дополнительных сирен. Звук стал громче и работает без перебоев. Всего в регионе работают 129 систем оповещения.





Владимир Маряшин



