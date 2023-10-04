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14:30, 4 октября 2023 года

В Орле возбуждено дело в отношении гендиректора орловского кабельного предприятия

По предварительной версии следствия, ущерб от неуплаты налогов составил 297 миллионов рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

СУ СК России по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством кабельной продукции. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По предварительной версии следствия, ущерб составил 297 миллионов рублей.
"Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота, направленного на искажение налоговой и бухгалтерской отчетности путем переноса налоговых рисков на пять подконтрольных формально существующих организаций. Контролируя деятельность всех участников преступной схемы, подозреваемый незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации, что в целом повлекло уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 297 миллионов рублей", – сообщили в СУ СК.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и соучастников.

Дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов регионального УФНС.
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