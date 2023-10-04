Главная » Новости



18:00, 4 октября 2023 года В детсадах Орловщины доступно больше шести тысяч свободных мест В регионе обеспечена доступность дошкольного образования.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области завершен период основного комплектования дошкольных учреждений. В детсадах региона свободно 6059 мест, в том числе 3206 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет и 2853 места для детей до 3 лет. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В регионе обеспечена доступность дошкольного образования. Для этого по нацпроекту "Демография" с 2019 по 2022 годы создано 1355 дополнительных мест.





Артем Ежаков



