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17:30, 4 октября 2023 года Сожитель обокрал орловчанку во время ее учебы Девушка лишилась золотых украшений.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области раскрыли кражу золотых украшений на общую сумму в 16 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД. Хозяйка заметила пропажу, вернувшись с учебы в другом регионе. Все это время в квартире, где лежало золото, жил 36-летний сожитель потерпевшей. Он и стал подозреваемым.
Как выяснилось, украшения фигурант успел сбыть. Сейчас он ждет суда под подпиской о невыезде. Артем Ежаков
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