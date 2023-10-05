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1:30, 5 октября 2023 года Большинство орловских предприятий показало прибыль Об этом сообщили в Орелстате.



Фото: архив "Вести-Орел"

Территориальный орган службы статистики опубликовал отчет о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе – июле текущего года. 197 предприятий получили прибыль в размере 29 млрд 656,4 млн рублей. 79 организаций ушли в убыток на сумму в 3 млрд 387,9 млн рублей.



Кредиторская задолженность предприятий на конец отчетного периода составила 94 млрд 434,8 млн рублей, из нее просроченная – 2 млрд 749,9 млн рублей. Дебиторская задолженность составила 87 млрд 807,1 млн рублей.



В обследовании не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, некредитные финансовые организации.





Артем Ежаков



