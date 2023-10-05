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3:00, 5 октября 2023 года

В России могут ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в курение

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в курение сигарет или вейпов, кальянов, электронных сигарет и так далее. Уголовную ответственность предлагается ввести в случае, если гражданин дважды за год получал административное наказание за такое нарушение.

Как сообщили в пресс-службе ГД РФ, уголовным наказанием за вовлечение детей в курение могут стать штрафы в размере до 100 000 рублей, или обязательные работы на срок до 240 часов, или исправительные на срок до года, или ограничение свободы на тот же срок.

Если преступление совершил тот, кто по закону должен воспитывать ребенка, то для таких случаев предусматривается повышенная ответственность.


Артем Ежаков
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