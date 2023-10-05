Орловские гандболисты достойно представили регион на соревнованиях в Нижнем Новгороде
Там прошел осенний кубок Федерации гандбола России.
Фото: ProSport57
Орловские гандболисты остановились в шаге от наград на осеннем кубке федерации гандбола России.
В турнире в Нижнем Новгороде приняли участие команды мальчиков и девочек из 9 регионов России. По информации ProSport57, орловские гандбольные команды мальчиков и девочек показали одинаковый результат, заняв четвертое место.
Кроме этого, наши спортсмены удостоились индивидуальных наград. Вероника Нехорошева признана лучшей правой крайней турнира, а Станислав Конюхов лучшим правым полусредним.