На Орловщине немного снизилась заболеваемость ОРВИ

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11:00, 5 октября 2023 года
На Орловщине немного снизилась заболеваемость ОРВИЭпидемическую статистику опубликовал Роспотребнадзор.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 25 сентября по 1 октября в Орловской области ОРВИ заболели 7176 человек. Это на 3,3% меньше показателя предыдущей семидневки. Данные представил Роспотребнадзор.
В общей структуре пациентов доля детей до 14 лет составила 53,9%. На 14,7% снизилась заболеваемость ребят в возрасте от 7 до 14 лет, на 4,7% – среди детей от 3 до 6 лет.
73 человека заболели COVID-19. Заболеваемость коронавирусом оценивается как низкая, но рост числа пациентов наблюдается.
Заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией риновирусов, аденовирусов, SARS-CoV-2, а также Mycoplasma pneumonia. Находок вирусов гриппа не выявлено.
Артем Ежаков
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