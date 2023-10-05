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11:00, 5 октября 2023 года На Орловщине немного снизилась заболеваемость ОРВИ Эпидемическую статистику опубликовал Роспотребнадзор.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 25 сентября по 1 октября в Орловской области ОРВИ заболели 7176 человек. Это на 3,3% меньше показателя предыдущей семидневки. Данные представил Роспотребнадзор.



В общей структуре пациентов доля детей до 14 лет составила 53,9%. На 14,7% снизилась заболеваемость ребят в возрасте от 7 до 14 лет, на 4,7% – среди детей от 3 до 6 лет.



73 человека заболели COVID-19. Заболеваемость коронавирусом оценивается как низкая, но рост числа пациентов наблюдается.



Заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией риновирусов, аденовирусов, SARS-CoV-2, а также Mycoplasma pneumonia. Находок вирусов гриппа не выявлено.





Артем Ежаков



