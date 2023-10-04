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14:30, 4 октября 2023 года Бывший ливенский чиновник обвиняется в покупке личного ноутбука со счета администрации Мужчину ждет суд.



Фото: архив "Вести-Орел"

СУ СК России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы администрации Крутовского сельского поселения Ливенского района. В суд передано дело о мошенничестве.



По данным следствия и прокуратуры, мужчина договорился купить у знакомого ИП ноутбук для личных нужд. Не желая платить сам, чиновник составил договор от имени администрации на ремонт компьютера, который фактически в нем не нуждался. Затем по поручению обвиняемого его введенный в заблуждение подчиненный перевел индивидуальному предпринимателю деньги с расчетного счета администрации.





