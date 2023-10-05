Орловская поликлиника №2 опробовала новый формат работы

Врачи провели выездную диспансеризацию.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Поликлиника №2 опробовала новый формат работы - выездную диспансеризацию. Комплексную проверку своего здоровья провели сотрудники санатория "Дубрава" практически без отрыва от работы. Все необходимые обследования им провели в медицинском кабинете на рабочем месте.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, в результате специалисты осмотрели 50 пациентов. Пятерым из них врачи

рекомендовали пройти дополнительные обследования и направили на второй или углубленный этапы диспансеризации.

