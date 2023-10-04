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19:00, 4 октября 2023 года От Орловской области в зону СВО отправили груз В район Сватово доставлены квадрокоптер и смартфон для его управления.





От Орловской области в зону СВО доставлен большой гуманитарный груз.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" в район Сватово доставлены квадрокоптер и смартфон для его управления, антидроновое ружье, теплая одежда и обувь, спальные мешки, тактические рюкзаки и другое оборудование.







Александра Бахтина



