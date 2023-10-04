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13:00, 4 октября 2023 года Орловцам рассказали, о важности сохранения традиций и истории Познакомиться с достижениями Орловской области и всей страны можно будет на Международной выставке-форуме «Россия».



Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

Руководитель фольклорного ансамбля «Калинов садок» Нелюдимова Любовь рассказала, почему сохранение народных традиций - неотъемлемая часть сохранения истории Орловской области и России. Россия - великая страна! Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" , познакомиться с достижениями Орловской области и всей страны можно будет на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ.







Александра Бахтина



