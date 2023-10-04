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13:00, 4 октября 2023 года

Орловцам рассказали, о важности сохранения традиций и истории

Познакомиться с достижениями Орловской области и всей страны можно будет на Международной выставке-форуме «Россия».

Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

Руководитель фольклорного ансамбля «Калинов садок» Нелюдимова Любовь  рассказала, почему сохранение народных традиций - неотъемлемая часть сохранения истории Орловской области и России.  Россия - великая страна!
 
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" , познакомиться с достижениями Орловской области и всей страны можно будет на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ.
 



Александра Бахтина
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