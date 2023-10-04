Орловцам рассказали, о важности сохранения традиций и истории

|
|Главная » Новости
13:00, 4 октября 2023 года
Орловцам рассказали, о важности сохранения традиций и историиПознакомиться с достижениями Орловской области и всей страны можно будет на Международной выставке-форуме «Россия».
Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"
Руководитель фольклорного ансамбля «Калинов садок» Нелюдимова Любовь рассказала, почему сохранение народных традиций - неотъемлемая часть сохранения истории Орловской области и России. Россия - великая страна!
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" , познакомиться с достижениями Орловской области и всей страны можно будет на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ.
Александра Бахтина