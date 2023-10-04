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13:30, 4 октября 2023 года

Жители Глазуновского района собрали гуманитарный груз

Из района уже отправили более 10 тонн продовольствия.


Несколько тонн продуктов питания собрано жителями Глазуновского района, для бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции. За минувшие две недели вместе с Народным Фронтом из района уже отправили более 10 тонн продовольствия.

Жители участвуют в отправке дров для строительства блиндажей, приносят баллоны для изготовления окопных печей. Одному из бойцов передали посылку от родных, и она преодолела уже 1 200 километров и отправилась к военнослужащему вместе с гуманитарным грузом.




Александра Бахтина
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