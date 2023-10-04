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12:00, 4 октября 2023 года На Орловщине развивается туризм Май и июнь стали самыми популярными у приезжающих туристов.





С каждым годом туристическая отрасль нашего региона набирает обороты. Май и июнь стали самыми популярными у приезжающих на Орловщину туристов. По статистике в регион чаще всего приезжали жители Москвы и Московской области. Средний возраст туристов 35-44 года, а также школьники до 17 лет. При этом больше половины отдыхающих- мужчины.



Более 90 % гостей приезжают на Орловщину на один день. Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что в этом году турпоток значительно больше, чем в прошлом.





Александра Бахтина



