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11:30, 4 октября 2023 года В Орле собирают книги для новых регионов Книг на русском языке в Троицком районе Луганской Народной Республики нет.





Проблема недостатка книг объединила в одну гуманитарную миссию орловские библиотеки и местных жителей. Результат есть, уже доставлено около полутора тысяч экземпляров книг.



Но этого не достаточно, и в регионе дали старт акции "Читаем по-русски!". Каждый желающий может внести свою лепту и принести книгу для детей Троицкого района. Пункты сбора: библиотека Бунина, Пришвина и Абашкина в Орле, а так же их принимают во всех центральных библиотеках районов области до 1 ноября.





Александра Бахтина



