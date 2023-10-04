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11:00, 4 октября 2023 года В Покровском районе создается проект "Серебряное кольцо" Цель проекта - сохранить историю края, традиции и достопримечательности.





Из 22 церквей в Покровском районе остались - 3. Сейчас их восстанавливают. Чтобы звучали колокола, шли службы и приезжали туристы. Для них создается в районе проект "Серебряное кольцо", цель которого - сохранить историю края, традиции и достопримечательности. К примеру, один из храмов появился благодаря, золотому рогу. Буквально, из чистого золота. Мария Семак окунулась в мир легенд и фактов.











Мария Семак



