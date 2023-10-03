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21:12, 3 октября 2023 года На Красном мосту в Орле протестировали подсветку арок Работы на объекте выходят на финальный этап.



Фото: Юрий Парахин

В Орле впервые протестировали архитектурную подсветку арок обновленного Красного моста. Фотографиями поделился мэр Юрий Парахин. Всего переправа будет оснащена 1600 декоративными светильниками.





Напомним, что градоначальник ранее сообщил о том, что работы на мосту выходят на финишную прямую. Основной объем железобетонной плиты пролетного строения уже залили, монтируется контактная сеть, ведется устройство наружной архитектурной подсветки. За две – три недели планируется соединить трамвайные пути. На последнем этапе демонтируют пешеходный мост и приступят к благоустройству территории.





Артем Ежаков



