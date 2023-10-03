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23:00, 3 октября 2023 года Орловские студенты получат по миллиону рублей на свои проекты Трое обучающихся выиграли в конкурсе "Студенческий стартап".



Фото: архив "Вести-Орел"

Три человека от Орловской области выиграли конкурс "Студенческий стартап" и теперь получат по миллиону рублей на развитие своих проектов. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Победителями стали студенты Орловского госуниверситета и Орловского аграрного университета.



В этом году конкурс стал международным. Участие приняли молодые люди из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Сирии.





Артем Ежаков



