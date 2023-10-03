Орловские студенты получат по миллиону рублей на свои проекты
Трое обучающихся выиграли в конкурсе "Студенческий стартап".
Фото: архив "Вести-Орел"
Три человека от Орловской области выиграли конкурс "Студенческий стартап" и теперь получат по миллиону рублей на развитие своих проектов. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла". Победителями стали студенты Орловского госуниверситета и Орловского аграрного университета.
В этом году конкурс стал международным. Участие приняли молодые люди из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Сирии.