В Орле прошла крупномасштабная тренировка сил гражданской обороны
В областной столице чрезвычайные меры отработали на шести локациях.
Фото: архив "Вести-Орел"
3 октября в шести локациях Орла прошла крупномасштабная тренировка сил гражданской обороны. Как сообщает мэрия Орла, были задействованы все экстренные оперативные службы города, а также представители власти.
В числе отработанных мероприятий было развертывание эвакопункта, пункта выдачи средств индивидуальной защиты. На базе железнодорожного вокзала и ОГАУ создали защитные сооружения, а на "Спецавтобазе" развернули пункт обработки транспорта.
Также отработали ликвидацию последствий столкновения пассажирского и грузового поездов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, по легенде, опрокинулись две цистерны с дизелем, цистерны с серной кислотой и два пассажирских вагона. Вспыхнул пожар, возникла угроза взрыва. Из вагонов эвакуировали 30 человек, оказали им помощь. Возгорание подавили с помощью пожарных рукавов и специальной пены.
Как сообщили в городской администрации, учения прошли успешно.