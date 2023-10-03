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19:05, 3 октября 2023 года

В Орле прошла крупномасштабная тренировка сил гражданской обороны

В областной столице чрезвычайные меры отработали на шести локациях.

Фото: архив "Вести-Орел"

3 октября в шести локациях Орла прошла крупномасштабная тренировка сил гражданской обороны. Как сообщает мэрия Орла, были задействованы все экстренные оперативные службы города, а также представители власти.

В числе отработанных мероприятий было развертывание эвакопункта, пункта выдачи средств индивидуальной защиты. На базе железнодорожного вокзала и ОГАУ создали защитные сооружения, а на "Спецавтобазе" развернули пункт обработки транспорта.

Также отработали ликвидацию последствий столкновения пассажирского и грузового поездов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, по легенде, опрокинулись две цистерны с дизелем, цистерны с серной кислотой и два пассажирских вагона. Вспыхнул пожар, возникла угроза взрыва. Из вагонов эвакуировали 30 человек, оказали им помощь. Возгорание подавили с помощью пожарных рукавов и специальной пены.



Как сообщили в городской администрации, учения прошли успешно.


Артем Ежаков
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