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20:45, 3 октября 2023 года

Орловчанка отдает почти весь урожай участникам СВО

Жители региона не перестают поддерживать российских военных.



Почти весь урожай Татьяна Репкина передает бойцам СВО. Специально посадила гораздо больше, чем обычно. Только картошки собрано 100 мешков. Посадить помогли местные трактористы, убрать и погрузить – волонтеры из группы "По зову сердца".

С каждой посылкой пенсионерка передает приветы и добрые пожелания бойцам. Ее внучатый племянник тоже на передовой – был мобилизован. Он успел познакомиться с нашим корреспондентом Юлией Сабельниковой, жениться, стать отцом, получить ранение в ноги, попасть в госпиталь и снова вернуться в ряды армии.

Татьяна Репкина имеет два ордена Трудового Красного Знамени, 20 медалей и почетных грамот. Уже полвека она – депутат в своем сельпо. С ее ходатайства и дороги делают, и памятник воинам-освободителям начали реставрировать.


Татьяна Тимохина
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