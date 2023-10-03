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20:30, 3 октября 2023 года Пять районов Орловщины приступили к уборке кукурузы Погода позволила начать работу раньше.







Орловские аграрии намолотили уже более четырех миллионов тонн зерна без учета кукурузы. В этом году погода позволила фермерам, которые выращивают эту культуру, выйти в поля на две недели раньше обычного.



На Орловщине, как правило, кукурузу выращивают кормовую и на семена. Техники достаточно, чтобы обеспечить стабильную непрерывную работу. С горюче-смазочными материалами тоже проблем нет.



Вышли в поля за кукурузой пять районов области: Кромской, Мценский, Покровский, Верховский и Краснозоренский.





Анна Вайсергисер



