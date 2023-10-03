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20:00, 3 октября 2023 года В Орловской области проверят безопасность нахождения детей в детсадах Поводом к проверкам стало ЧП с трехлетним мальчиком.



Фото: архив "Вести-Орел"

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Орловской области запускает мониторинг по безопасности нахождения детей в дошкольных учреждениях. Об этом сказано в тг-канале детского омбудсмена региона Константина Домогатского. "Просим родителей, которые считают, что их ребенок не находится в безопасности на территории детского сада, сообщить мне по телефону 43-08-59, написать на электронную почту oreldeti57@yandex.ru или в официальную группу Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области в социальной сети "ВКонтакте". По каждому такому факту будет организована проверка", – сказано в сообщении. Поводом к проверкам стало ЧП с трехлетним мальчиком. 28 сентября ребенок покинул территорию детского сада и попал под грузовик на Московском шоссе. 3 октября ребенка выписали из больницы.





Артем Ежаков



