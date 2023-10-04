Главная » Новости



9:30, 4 октября 2023 года В Орловской области супругов подозревают в краже денег из кошелька Уголовное дело заведено и на мужа, и на жену.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Должанском районе Орловской области полицейские установили подозреваемых в краже кошелька с 11 тысячами рублей и документами. Хозяйка потеряла его на улице возле магазина, а вернувшись – не нашла.



Как сообщает региональное УМВД, в преступлении подозревают молодую супружескую пару из Ливенского района. Заметив кошелек, они забрали деньги. Их они успели потратить.



Суда 23-летний молодой человек и 22-летняя девушка будут ждать под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



