Главная » Новости



15:46, 3 октября 2023 года Мэр Орла объявил о выходе реконструкции Красного моста на финишную прямую Юрий Парахин поделился информацией о текущей работе.



Фото: Юрий Парахин

В Орле продолжается реконструкция Красного моста. Как сообщил мэр Юрий Парахин, работы выходят на финишную прямую.



На переправе залит основной объем железобетонной плиты пролетного строения. На днях на объект выйдут специалисты по монтажу трамвайных путей, которые за две – три недели соединят их с обеих сторон. К концу октября полностью планируется выполнить покрытие проезжей части. В ближайшее время на центральной части моста начнут устанавливать опоры освещения.

"Локальные очистные сооружения успешно прошли испытания, и вода после них получила положительные лабораторные заключения", – добавил градоначальник.





Артем Ежаков



